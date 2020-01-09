На Днепропетровщине авто врезалось в группу людей: двое погибших

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На Днепропетровщине произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом нам стало известно из сообщения департамента Национальной полиции в Днепропетровской области.Согласно полученной нами информации, трагедия случилась в Ингулецком

На Днепропетровщине произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом нам стало известно из сообщения департамента Национальной полиции в Днепропетровской области.

Согласно полученной нами информации, трагедия случилась в Ингулецком районе Кривого Рога 8 января в 18:45. Автомобиль «Ауди» на большой скорости сбил четырёх людей на пешеходном переходе. Два человека погибли на месте.

Сообщается, четыре горожанина переходили дорогу по зебре. Автомобиль сбил их и скрылся с места происшествия.

В результате наезда две женщины погибли на месте, ещё двоих потерпевших скорая увезла в 17-ю больницу. Позже брошенный автомобиль разыскали патрульные в 150 метрах от места происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Никополе 8 января произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей. Один человек погиб, пострадали около 30. Молодая девушка потеряла ногу. Уже известно, что один из водителей был пьян.

Автор: Екатерина Андрус