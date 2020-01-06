Еще одна смерть от ботулизма на Днепропетровщине

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На Днепропетровщине зафиксирована вторая за месяц смерть от ботулизма. Умер мужчина. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте «Первый городской», который ссылается на горздравотдел исполкома Криворожского горсовета.Согласно полученной нами

На Днепропетровщине зафиксирована вторая за месяц смерть от ботулизма. Умер мужчина. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте «Первый городской», который ссылается на горздравотдел исполкома Криворожского горсовета.

Согласно полученной нами информации, трагедия произошла в Кривом Роге. 30 декабря 2019 года от ботулизма скончался 59-летний местный житель после употребления домашних мясных консервов. Заболевание проходило тяжело, пострадавшему не помогло ни введение сыворотки, ни три операции. Его состояние всё время ухудшалось, что и привело к летальному исходу.

«Симптомы ботулизма чаще всего появляются постепенно, нет резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни. В дальнейшем появляется нарушение зрения - двоение предметов, тяжесть чтения, что связано с параличом глазных мышц. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек, расстройство глотания, может измениться тембр голоса», - отметили в отделе здравоохранения.

В отделе здравоохранения добавили, что для того, чтобы уберечься от ботулизма нужно избегать употребления рыбных, мясных и грибных консервов кустарного производства. А также продуктов, в качестве, условиях хранения и транспортировки которых вы сомневаетесь.

Ранее мы сообщали, что в начале декабря 2019 года от ботулизма умер молодой житель Марганца. Он скончался всего через сутки после употребления вяленой рыбы.

Позже мать умершего молодого человека рассказала жуткие подробности этой трагедии

Автор: Екатерина Андрус