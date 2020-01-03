Прыгнул «вслед за погибшей», записав прощальное видео: трагедия на Днепропетровщине

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С обморожениями и многочисленными травмами обнаружили вечером 1 января подростка, лежавшего возле многоэтажки в Желтых Водах на Днепропетровщине. Об этом нам стало известно из сообщения директора областного центра экстренной медицины и медицины катастроф

С обморожениями и многочисленными травмами обнаружили вечером 1 января подростка, лежавшего возле многоэтажки в Желтых Водах на Днепропетровщине. Об этом нам стало известно из сообщения директора областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радия Шевченко.

Радий Шевченко сообщил, что в тяжелейшем состоянии мальчика госпитализировали. У него многочисленные переломы и разрыв печени. Подросток был прооперирован.

По предварительной информации, парень пытался покончить жизнь самоубийством, прыгнув с высотки. В местном паблике Желтых Вод сообщается, что подросток накануне прыжка записал прощальное видео, которое выложил в инстаграм. В нем он говорит: «Не поступайте так, из-за чего вы потом будете страдать, останетесь в одиночестве, прощайте.

Известно, что парень живет без родителей. Его и старшую сестру воспитывает бабушка. В комментариях желтоводской группы всплыли жуткие подробности этой истории. Оказалось, что подросток был вместе с двумя девочками летом 2019 года в этой же многоэтажке, когда девчонки провалились вниз. Одна из них погибла. Возможно, у мальчика осталась психологическая травма, ведь не случайно он выбрал для самоубийства ту же самую высотку.

В Желтых Водах постоянно просят власть убрать «заброшку», где трагедии происходят регулярно. Однако, многоэтажжка остается на своем месте много лет.

Пострадавший парень сейчас находится в реанимации. Врачи пытаются стабилизировать его состояние.

Автор: Екатерина Андрус