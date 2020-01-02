Мать водителя, сбившего насмерть парня в Покрове, озвучила свою версию ДТП

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Как сообщал ранее NikopolNews , в Покрове в ночь на 29 декабря прошлого года произошло смертельное ДТП. Под колесами авто погиб 24—летний парень. О его гибели сообщила в ФБ сестра, озвучив свою версию случившегося.Вчера, 1 января, накануне дня похорон

Как сообщал ранее NikopolNews , в Покрове в ночь на 29 декабря прошлого года произошло смертельное ДТП. Под колесами авто погиб 24—летний парень. О его гибели сообщила в ФБ сестра, озвучив свою версию случившегося.

Вчера, 1 января, накануне дня похорон парня в паблике Орджосити появился пост матери водителя, совершившего наезд. Напомним, ДТП случилось на улице Лизы Чайкиной около большого АТБ.

Марина Степанян не отрицает, что ее сын переехал парня, однако она утверждает, что пострадавший не переходил дорогу, а лежал на проезжей части, и водитель не заметил его в темноте. Когда понял, что совершил наезд, остановился, вышел из машины и вызвал скорую помощь.

Также, по словам Марины Степанян, пострадавший умер не на месте происшествия, а в больнице. Она просит не распространять неправдивую информацию.

В чьих словах больше правды: в словах сестры погибшего или в словах матери водителя, - мы не знаем. Надеемся, следствие во всем разберется, а приговор суда будет справедливым.

Отметим лишь, что местные журналисты из издания Покров.News, ссылаясь на собственные источники, подтверждают, что «водитель автомобиля, совершившего смертельные наезд, не сбегал с места происшествия и действительно вызвал скорую помощь. С медиками он общался вполне адекватно насколько возможно для человека в такой стрессовой ситуации. Информация об огромной скорости и том, что тело пострадавшего буквально разорвало также не подтверждается»

В пабликах Покрова бурно обсуждают эту ситуацию. Но, какой-бы ни оказалась правда, случилась страшная трагедия. Человека, который только начинал жить, не вернешь. Водители и пешеходы, будьте осторожны на дороге!

Автор: Екатерина Андрус