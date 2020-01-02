Во время поисков парня, пропавшего на трассе «Никополь-Днепр», травмировалась уникальная собака

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Уникальная собака-поисковик из Павлограда серьезно травмировалась во время поисков парня, который вышел из маршрутки «Никополь-Днепр» на трассе и пропал 10 декабря. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте «Днепр вечерний».Согласно

Уникальная собака-поисковик из Павлограда серьезно травмировалась во время поисков парня, который вышел из маршрутки «Никополь-Днепр» на трассе и пропал 10 декабря. Об этом нам стало известно из сообщения на сайте «Днепр вечерний».

Согласно полученной нами информации, павлоградская поисковая собака Спарки занимает 12-е место в мировом рейтинге собак-спасателей по поиску людей в техногенном завале и 16-е место по поиску в естественной среде.

Во время поисков пропавшего Артема Агеева бедняжка получила серьезную рану, разрезав лапу стеклом.

- Усилиями неравнодушных людей, родных и полиции, проработаны большие территории: поля, лесополосы, дачные поселки, балки, овраги, свалки, заброшенные строения. Только наша подгруппа вчера, судя по моему счётчику, прошла около 11 км - это при том, что мы завершили поиск на 1,5 часа (при серьезной травме Спарки) раньше второй подгруппы, в которой работали Александр с Ольгой и с Нитрой. Соответственно, при том стиле, в котором работают наши собаки, только Спарки вчера набегала около 30-40 км площади, - рассказала о том дне хозяйка собаки Лариса Борисенко.

Сейчас Спарки все еще в тяжелом состоянии.

Лариса сообщает:

- За крайние дни мне звонят и пишут знакомые и незнакомые люди - интересуются состоянием Спарки и желают ей скорейшего выздоровления. Даже на улице спрашивают, как ее здоровье. Меня очень это тронуло, ведь, получая письма в «приват», я понимаю, что многих людей не знаю вообще, а они переживают!

Спарки - она же "Шпуня", боец и собака - служака с самого детства и всю жизнь. Она счастлива, когда находится на поисках. В тот день, она работала с таким азартом, что несколько раз вызывала слова крайнего удивления (короткие и понятные всем) со стороны тех, кто работал с нами в одной подгруппе: когда, вдруг, полезла по отвисной стремянке, чтобы попасть на второй этаж какого-то домика; когда ловко проскальзывала во все возможные и невозможные дыры заборов (Шпуня их находила!). Там, куда нельзя было проникнуть людям - проникала Спарки. На протяжении почти 5-ти часов поиска, собака работала в высоком темпе!

Спарки, много раз в своей жизни служебной собаки была травмирована (редкая поисковая миссия проходила без последствий) и о ее многострадальных лапах, известно всем.

Сейчас травма такова, что, по истечении нескольких дней, Шпуня не может передвигаться самостоятельно, на улицу попадает только на руках... Живёт она тоже на руках - и это ей очень нравится. Счастье служебной собаки в ее любимой работе и, я надеюсь, что мы справимся. Понимаю, что в этот раз, это случится не быстро... Мы справимся. Благодарю всех, кто неравнодушен к Шпуне и кто нас поддерживает!



Напомним, родные пропавшего парня считают, что к его исчезновению причастны коллекторы, которые запугивали Артема накануне.

К сожалению, пока поиски не дали результата. Удалось найти только куртку Артема и следы его босых ног. Если вдруг вам что-либо известно о местонахождении молодого человека, просьба позвонить «102» или (067) 433-69-69, (068) 413-92-98, (073) 142-10-39.

Автор: Администратор