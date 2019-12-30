В Марганце сгорел дом (видео)

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В Марганце произошел пожар – сгорел частный дом. Об этом NikopolNews узнал из сообщения на сайте «Мой Марганец», где опубликовано соответствующее видео.Согласно информации, полученной NikopolNews , пожар произошел 28 декабря около 16:30 по улице К. Белогуня.

В Марганце произошел пожар – сгорел частный дом. Об этом NikopolNews узнал из сообщения на сайте «Мой Марганец», где опубликовано соответствующее видео.

Согласно информации, полученной NikopolNews , пожар произошел 28 декабря около 16:30 по улице К. Белогуня. На фото видно, что дом сильно выгорел.

За последнее время это не первый и не второй пожар в Марганце. Горят квартиры и дома и в Никополе, и в других городах. Чем холоднее становится на улице, тем чаще происходят пожары. В лучшем случае люди теряют имущество, в худшем – получают серьезные травмы или гибнут. Будьте предельно внимательны и бдительны! Лучше лишний раз проявить осторожность, чем стать жертвой огня.

Автор: Екатерина Андрус