В Марганце сгорел дом (видео)

- 30 груд. 2019
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В Марганце произошел пожар – сгорел частный дом. Об этом NikopolNews узнал из сообщения на сайте «Мой Марганец», где опубликовано соответствующее видео.
Согласно информации, полученной NikopolNews , пожар произошел 28 декабря около 16:30 по улице К. Белогуня. На фото видно, что дом сильно выгорел.
За последнее время это не первый и не второй пожар в Марганце. Горят квартиры и дома и в Никополе, и в других городах. Чем холоднее становится на улице, тем чаще происходят пожары. В лучшем случае люди теряют имущество, в худшем – получают серьезные травмы или гибнут. Будьте предельно внимательны и бдительны! Лучше лишний раз проявить осторожность, чем стать жертвой огня.
Автор: Екатерина Андрус
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