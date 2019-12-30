Мать умершего от ботулизма жителя Марганца обнародовала шокирующие подробности трагедии

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Как мы сообщали ранее, от ботулизма скончался молодой мужчина – житель Марганца. Это случилось 3 декабря 2019 года. Мужчине было 34 года. У него остались мать, жена и маленький ребенок.Мать умершего Ивана Дуплия пообщалась с журналистом и рассказала

Как мы сообщали ранее, от ботулизма скончался молодой мужчина – житель Марганца. Это случилось 3 декабря 2019 года. Мужчине было 34 года. У него остались мать, жена и маленький ребенок.

Мать умершего Ивана Дуплия пообщалась с журналистом и рассказала шокирующие подробности трагедии. В смерти сына она обвиняет врачей. Об этом нам стало известно из интервью женщины, опубликованного на сайте «Марганецкий очевидец».

В статье сообщается, что Иван Дуплий съел несколько кусочков вяленого карася собственного приготовления вечером 2 декабря. Рыбу методом сухого посола солили месяц. Раньше в семье все ее ели, и обходилось без последствий.

Утром 3 декабря мужчина почувствовал себя плохо, у него двоилось в глазах. Иван сразу подумал, что это может быть ботулизм, так как его мать – медик, и он знал симптомы. Позвонили в скорую, где засомневались в таком диагнозе и сказали, что в Украине нет вакцины. Тем не мене, машину прислали и отвезли больного на санпропускник. Там мать требовала, чтобы сына направили в реанимационное отделение.

Далее мы приводим текст интервью из «Марганецкого очевидца» без «купюр»:

Дуплій Ірина: У реанімаційному відділенні намагалися промити шлунок. Нічого у них не вийшло, тому що це була перезмінка, медичні працівники себе дуже некоректно вели.

Ми удвох з ним намагалися промивати шлунок цим зондом. Що могло, то вийшло. Блювотних мас ніхто не взяв на аналіз. На ліжко його ніхто не поклав, хоча стан погіршувався. Слабкість. Стоячи вони його питали: “Як ти себе почуваєш?” І швиденько на листочку-недогризку написали направлення в Томаківське відділення.



Журналіст: А чому в Томаківку? Там що було сироватка?

Дуплій І.: Ні, як ми дізналися, там і сироватки не було. Самі шукали і знайшли, що в Дніпропетровську є сироватка. Ми попередили, що їде такий хворий. Так ми сказали завідуючій Галині Іванівні в Марганці, що ми домовилися, в 21 інфекційному відділенні є сироватка. “Ой як добре, швидше їдьте”, – каже вона. Але стан погіршувався.

Журналіст: Так Вам швидку надали, щоб доїхати до Дніпра?

Дуплій І.: Ні, нам не запропонували швидку допомогу. Ймовірно його взагалі не можна було відпускати з лікарні. Його потрібно було реанімувати і сироватку на місце везти. Ми поїхали своїм ходом. По нашими жахливим дорогам у нас пробивається колесо в Томаківці. Ми чекаємо поки приїде інша машина. Спасибі нашим друзям.

Журналіст: Як Вас зустріли в Дніпрі?

Дуплій І.: Ми приїжджаємо в 21 відділення, його знайшли. З одного боксу в інше нас переводять. Сили дитина втрачає. І коли ми потрапляємо в реанімаційне відділення знову ж ніхто не поспішає. Вони кажуть, що сироватка дуже дорога, майже три тисячі доларів. Зачекайте, поки вона розморозиться. І ось починаються ця видимість реанімаційних заходів. Завідувача відділення немає, хоча попереджені були. Головлікаря немає. Одна літня медсестра, ледве ногами пересуває. Без рукавичок, без масок. Підключили через хвилин сорок сироватку. Розвели 20 мл на 400 мл фізрозчину. І почали капати зі швидкістю звуку. Стан погіршувався. Дихання ставало гірше. Сатурація 82. Інтубацію вже потрібно було робити давним-давно, як я це розумію. Я біля нього була весь час. Допомагала підключати катетери, тому що медсестра ледве ворушилася. І коли мене вигнали з палати, щоб зробити інтубацію нарешті, я чула крики: “Коротка шия”. Працюючи в реанімації, я розуміла, що значить коротка шия. Вона кричить: “Ваня, Ваня!”, але вона його не врятувала. Я знаю, що вона його задушила. Вона його не змогла інтубувати, ось і все. Через якийсь час прийшов якийсь лікар Марчук, якого вона викликала на допомогу. Завідувач так і не з’явився. Коли я зайшла в палату, мій син лежав, як ніби відро води на нього вилили. Матрац, подушки все було мокре. Всі трубки для інтубації лежали поряд. І він був мертвий. Навіть не від ботулізму. Він був мертвий, тому що неправильно було проведено реанімаційні заходи. Не заінтубували. Нічого не зробили, крім як неправильно капали сироватку. Яка знову ж коштує три тисячі доларів. В кінці виявилося, що це гуманітарна допомога. Кров на ботулізм просили відвезти нас самих. Тому що цей аналіз платний. Ну коли дитина померла це все зробили самі.

Наступного дня друзі поїхали за тілом. Історії і виписки ніхто не давав. Повинно було бути розтин. Чекали довго. У довідці про розтин написали, що хворів 10 днів. Під розписку родичів друзів дали тіло. У понеділок ми з батьком поїхали в це відділення. Нас там чекали вже. Сказали, що лікар яка в цей день працювала, яка його вбила вже написала заяву про звільнення. “Ми її звільнимо до чортової матері”, – казав завідувач всю дорогу та просив, щоб я змилостивилася, так, як у нього маленькі діти. Не відкривати кримінальну справу. Він не хоче підмітати двори. Так, що всі розуміють, що Ваню можна було врятувати.

Журналіст: А що таке інтубаційні дії?

Дуплій І.: Це потрібно було його перевести на апарат ШВЛ – штучної вентиляції легенів. Він задихався. І в кінці вони сказали, що він помер від зупинки серця. У них у відділенні не було навіть адреналіну. Старша медсестра при мені бігла в аптеку, брала адреналін. Я це все бачила. І не починали вони капати поки ми не принесли пакети з ліками. Ніхто не оцінює тяжкість хворого. Невже немає банального фізрозчину, катетерів. Чому немає в відділенні?

Журналіст: Ви ж звернулися в Нікополь, Запоріжжя – що вони говорили?

Дуплій І.: Ми їхали на сироватку. Ми сподівалися, що сироватка допоможе. А тут просто Дніпропетровськ 21 відділення не змогли надати реанімацію моєму синові. Це вийшли на полювання дилетанти, які погано вчилися в інститутах, або їх погано вчили. І як далі? Як далі бути нашим людям? На кого сподіватися? Ми сподівалися, ми весь час рятувалися самі. Наша реанімація не гірше б впоралася, але чому вони нас туди відправили? Чому мер міста не турбується про людей? Про кожного? Ось до цього дня в Дніпропетровську немає цієї сироватки. Море є, риба є, люди хворіють. Це все на рівні міста вирішується.

Журналіст: А Ви говорите 3 тисячі доларів сироватка коштує?

Дуплій І.: Так, канадського виробництва. І, як виявилося, це гуманітарна допомога. Це дуже дорого, нехай навіть це не гуманітарна допомога, але нехай вона буде в нашому місті. Це не так дорого 3 тисячі доларів. Тому що син платив податків дуже багато. Хто цими податками користувався? І дуже соромно нашому мерові замовити вінок і принести його на могилу моєї дитини, коли вона не дозволила його врятувати...

Журналіст: Що Ви плануєте робити далі?

Дуплій І.: Мені порадили з цього приводу відкрити кримінальне провадження. Винні повинні понести покарання…

Напомним, официально сообщалось, что в тяжелом состоянии больной был направлен и госпитализирован в КНП «Клиническая больница № 21 им. проф. Е. Г. Попковой» ДГС», где сразу была введена противоботулиническая сыворотка, однако спасти жизнь больного не удалось. 3 декабря житель города Марганец 1985 года рождения (34 года) умер.

Автор: Администратор