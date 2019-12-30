В Покрове под колесами авто погиб парень. Родные ищут свидетелей

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В Покрове произошла трагедия. Под колесами авто погиб молодой человек. Родные ищут очевидцев ЧП. Об этом NikopolNews узнал из сообщения сестры погибшего в паблике Орджосити.Согласно информации, полученной NikopolNews , ДТП случилось в ночь на 29 декабря около

В Покрове произошла трагедия. Под колесами авто погиб молодой человек. Родные ищут очевидцев ЧП. Об этом NikopolNews узнал из сообщения сестры погибшего в паблике Орджосити.

Согласно информации, полученной NikopolNews , ДТП случилось в ночь на 29 декабря около большого АТБ. По словам автора поста, брат переходил дорогу в положенном месте, а автомобиль марки Дачия Логан летел на огромной скорости. Удар был такой силы, что тело погибшего потом пришлось собирать по частям. А большая лужа крови оставалась на месте происшествия еще на следующий день.

Погибшему было 24 года. По словам сестры, алкоголя в его крови не обнаружили. Водитель задержан. Близкие утверждают, что он неправдиво описывает ДТП. Поэтому люди ищут очевидцев происшествия.

Если вы владеете какой-либо информацией, просьба связаться в Вайбере с сестрой погибшего по номеру: 0677993634 Вайбер.

Ранее мы сообщали о том, что в Никополе произошло смертельное ДТП. Погибла женщина

Автор: Екатерина Андрус