На Никопольщине произошла поножовщина из-за фейерверков

Завантажте мобільний додаток сайту

В Никопольском районе произошла драка с печальными последствиями из-за слишком громкого празднования дня рождения в одном из домов. Об этом NikopolNews узнал из сообщения пресс-службы Никопольского отдела полиции.Согласно информации, полученной NikopolNews ,

В Никопольском районе произошла драка с печальными последствиями из-за слишком громкого празднования дня рождения в одном из домов. Об этом NikopolNews узнал из сообщения пресс-службы Никопольского отдела полиции.

Согласно информации, полученной NikopolNews , между мужчинами началась ссора из-за того, что один из них слишком громко праздновал день рождения и даже после полуночи использовал пиротехнические средства.

Как выяснили полицейские, ссора переросла в драку, в ходе которой один из мужчин причинил оппоненту тяжкие телесные повреждения.

Правоохранители установили личность 41-летнего злоумышленника и доставили его в Никопольский отдел полиции. 21 декабря ему объявили о подозрении в совершении преступления по статье 121, часть 1 (умышленные тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Ранее мы сообщали о том, что на Днепропетровщине мужчина в одних трусах гулял по проспекту после корпоратива

Автор: Екатерина Андрус