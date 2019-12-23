Под Апостолово женщина убила соседа топором

Завантажте мобільний додаток сайту

В Апостоловском районе задержана 42-летня женщина, которую обоснованно подозревают в совершении смертельной расправы над соседом. Об этом NikopolNews узнал из сообщения пресс-службы Никопольского отдела полиции В Апостоловском районе задержана 42-летня В Апостоловском районе задержана 42-летня женщина, которую обоснованно подозревают в совершении смертельной расправы над соседом. Об этом NikopolNews узнал из сообщения пресс-службы Никопольского отдела полиции

В Апостоловском районе задержана 42-летня женщина, которую обоснованно подозревают в совершении смертельной расправы над соседом. Об этом NikopolNews узнал из сообщения пресс-службы Никопольского отдела полиции.

Согласно информации, полученной NikopolNews , 15 декабря в 07:00 в полицию поступило сообщение о том, что обнаружено безжизненное тело мужчины в его собственном доме. О страшной находке заявила знакомая умершего, которая зашла к нему по делам.

Поисками преступника занимались сотрудники Апостоловского отделения полиции. В ходе опроса свидетелей правоохранители установили круг лиц, с которыми контактировал потерпевший.

Благодаря принятым мерам уже через несколько часов полицейские установили подозреваемую и доставили ее в отделение полиции. Как выяснилось, 14 декабря она пришла к 67-летнему соседу в гости. После совместно распитого алкоголя между ними произошла ссора. Когда хозяин лег отдыхать, женщина вышла во двор, нашла там топор, вернулась в дом и несколько раз ударила мужчину обухом по голове. Потом забрала топор домой, смыла кровь, переоделась и вернула орудие убийства на место.

16 декабря следователем Никопольского отдела полиции при согласовании с местной прокуратурой злоумышленницы объявлено о подозрении в совершении преступления по статье 115, часть 1 Уголовного Кодекса Украины. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее мы сообщали о том, что в Никополе к 8 годам лишения свободы приговорили мужчину за убийство старушки

Автор: Екатерина Андрус

Автор: Администратор