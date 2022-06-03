13-річна Даша вдавала з себе мертву, аби її не добивав російський солдат

13-річна Даша вдавала з себе мертву, аби її не добив російський солдат. Батька і мачуху дівчинку убили. Цю жахливу історію, на жаль, тільки одну із тисяч, NNS розповідає, посилаючись на начальника Головного управління Національної поліції Київської області Андрія Нєбитова.

Дівчинка, про яку йде мова, вижила дивом. Але на її очах загинули рідні. І повинно пройти багато часу, аби психологічний стан дитини нормалізувався.

Росіяни розстріляли родину 13-річної дівчинки й подумали, що вона також мертва.

Колона російських військових зайшла в Катюжанку на Київщині наприкінці лютого. 13-річна Даша з батьком та мачухою хотіли звідти виїхати у більш безпечне місце. Російські військові відкрили вогонь по машині. Батько та його дружина загинули на місці, автівка загорілась.

Даша намагалась втекти, але росіяни пустили автоматну чергу. Дитину тяжко поранили. Стікаючи кров’ю, дівчинка буквально виповзала з-під куль, дивом вижила.

За словами самої Даші, вона перебігла в інше місце, сховалась за дошками. Російські солдати підійшли і порухали її за ногу. Були впевнені, що дитина вже мертва. Дівчинка дійсно була в крові, тому що дві кулі потрапили в неї: одна в руку, інша – у бедро.

Я зрозуміла, що в мене стрельнули, але нічого не відчувала, бо все було німе. Вони посмикали мене за ногу, подумали, що я мертва і пішли далі. Під парканом зрозуміла: якщо я сама не зможу, то мені ніхто не поможе. Встала на руки і ноги й так поповзла під парканами, – пригадує Даша.

Тата та його дружину люди поховали на цвинтарі, а Дашу відвезли до лікарні. Зараз дівчинка живе з мамою, у неї є сестричка.

Нєбитов наголошує, що те, що сталось із Дашею – черговий доказ злочину росіян проти людства.

На відео нижче Даша, яка вдавала з себе мертву, розповідає свою історію