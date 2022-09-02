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12 дідусів і бабусь пішки втекли з окупованої Херсонщини

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12 дідусів і бабусь пішки втекли з окупованої Херсонщини. Людям допомогли правоохоронці. Про це повідомляє Національна поліція у Херсонській області, передає NNS.

Нині частина сіл Херсонської області перебуває під тимчасовою окупацією російських військ. Безпечних шляхів евакуації наразі немає, поблизу сіл на лінії фронту точаться важкі бої, населені пункти щодня обстрілюють із реактивних систем залпового вогню.

Незважаючи на смертельну небезпеку, люди все ж самостійно виходять з-під обстрілів. Цього разу 12 жителів непідконтрольного населеного пункту, назву якого з міркувань безпеки поліція не озвучує, змогли евакуюватися звідти. Люди літнього віку пішки здолали кілька кілометрів, після чого вбрід перейшли річку Інгулець і дісталися найближчого населеного пункту, підконтрольного Україні, де несуть службу працівники Бериславського районного відділу поліції.

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Правоохоронці зустріли втомлених людей та заспокоїли їх. Чоловіки й жінки розповіли, що усе життя прожили в селі, тож знають всі можливі місця переправи. За їх словами, у тому населеному пункті ще залишаються до ста мирних жителів, переважно похилого віку, які не схотіли кидати домівки та господарства.

Працівники поліції доправили чоловіків та жінок до безпечного місця тимчасового прихистку подалі від зони бойових дій.

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Поліцейські в межах своїх можливостей і поза ними допомагають жителям Херсонської області як в евакуації, так і в перевезенні до лікарень, у доставці гуманітарної допомоги та медичних препаратів до тих населених пунктів, які постійно перебувають під обстрілами. Адже кожне життя – безцінне, – йдеться у повідомленні поліції.

 

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