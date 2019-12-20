В Никополе на Европейской: Святого Николая встречали, ёлку зажигали, шашлыки ели, глинтвейн пили, артистам подпевали, хоровод водили (фото, видео)

20 груд. 2019
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Кто его знает, какой погодный сюрприз преподнесёт нам Дед Мороз – решили никопольчане – и в не по-зимнему тёплый, да при том ещё и рабочий четверг, дружно заполнили почти всю нарядно украшенную площадь. Пришли и не пожалели.

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В сказочном городке гостей предновогоднего праздника ожидала масса развлечений. Ребятишек сразу же увлекли настольные игры, пусть не ледяная, но всё-таки, горка, можно было сделать селфи с мультяшными героями.  

Очень интересно было наблюдать за реакцией малышей, впервые увидевших незнакомого Деда в красном наряде и без традиционной Снегурочки.

Взрослые не упустили возможность полакомиться пахнущим дымком шашлычком, а также, окунувшись в детство, оказаться в хоромах её величества Снежной королевы.

А возле фотозон конечно же выстраивались очереди.

До самого вечера на всю округу разливались звонкие голоса самодеятельных артистов.

Под занавес программы были объявлены победители автопробега. Первое место завоевала хозяйка МЕРСИКА, а всё самое интересное вы сможете узнать из небольшого видеоролика.

Окончился праздник весёлым хороводом.

До Нового года осталось 11 дней, а пока что смотрим видео «Праздники встречаем, с Николаем поздравляем».

Ранее мы сообщали о том, как открывали главные елки в Покрове и Марганце

Автор: Людмила Мищенко

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