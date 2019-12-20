Стали известны победители новогоднего автопробега в Никополе (фото)

20 груд. 2019
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Как сообщал ранее NikopolNews , в Никополе перед открытием главной елки на Европейской площади 19 декабря прошел автопробег новогодних авто. Стали известны победители конкурса.

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Согласно информации, полученной NikopolNews в Управлении гуманитарной политики Никопольского городского совета, жюри выбирало самые нарядно и необычно украшенные машины, опираясь на опрос зрителей.

Третье место занял автомобиль ВАЗ-2109. Его владелец Лакуста Виталий получил в качестве приза скребок-очиститель для стекла.

Второе место выиграло AUDI. Его владельцы (они же организаторы автопробега) Илья и Полина Федотовы получили концентрированное средство для очищения стекол и покрытия автомобиля.

Ну, а «золото» взял автомобиль «Mersik», владелица которого Наталья Жернакова получила главный приз – видеорегистратор с картой памяти.

Другие участники новогоднего автопробега

Поздравляем всех и благодарим за подаренное праздничное настроение!

Ранее мы сообщали о том, что в Покрове и Марганце зажгли огни главные новогодние елки (фото)

Автор: Екатерина Андрус

Никополь, Нікополь, Марганец, Марганець, Покров

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