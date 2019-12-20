В Никополе можно научиться гончарному мастерству (фото)

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На территории Никопольской школы искусств с сентября месяца работает гончарная мастерская. Об этом NikopolNews узнал из сообщения пресс-службы Никопольского городского совета.

По информации, полученной NikopolNews, гончарная мастерская открыта при художественном отделении, где учащиеся имеют возможность не только изучать гончарное искусство, а также керамику и скульптуру.

На сегодня в гончарной мастерской учатся 110 учеников художественного отделения Никопольской школы искусств. Обучение здесь длится в течение семи лет. В студии дети получают теоретические знания и практические навыки по гончарному мастерству, для чего имеются три гончарных круга.

Интересен тот факт, что гончарная мастерская при Никопольский школе искусств является второй в Украине после знаменитой Опошни.

«Работа в гончарной мастерской дает возможность детям Никополя развивать свои творческие способности, дает возможность преподавателю прививать ученикам любовь к родному краю, к экологии и также проводить профилактику компьютерной зависимости», — рассказала директор Никопольской школы искусств № 1 Ольга Пастушок.

Также в городском совете сообщают, что в здании, где расположена гончарная мастерская, был сделан капитальный ремонт. Здесь полностью заменены крыша, все коммуникации, электропроводка, установлены новые окна, стены снаружи утеплены и окрашены. Также предусмотрена доступность в помещение для людей с инвалидностью.

Если вы и ваши дети интересуетесь традициями и обычаями гончарного мастерства, а также подполивной росписью Никопольщины, то вам обязательно нужно посетить мастерскую, которая расположена на проспекте Трубников, 35а.