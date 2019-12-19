Новорічний ярмарок у Нікополі: нагадуємо, запрошують усіх бажаючих!

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Всіх мешканців та гостей міста запрошують на новорічний ярмарок. Про це повідомляє прес-служба НРМ.

Бажаючих відвідати ярмарок чекають 22, 23 та 24 грудня за адресою: пр. Трубників, 25, «Палац урочистих подій».

На відвідувачів чекатимуть продукція виробників з різних міст України та ексклюзивні товари з-за кордону:

Новорічні подарунки, ялинкові прикраси

Смачненьке для новорічного столу

Авторські та дизайнерські вироби

Медова продукція

«І це ще далеко не весь перелік товарів!», — повідомляють організатори.

Приходьте родинами та отримайте море задоволення та змогу закупитись до Новорічних свят:

«Тільки на нашому ярмарку Вам запропонують ексклюзивні варіанти подарунків для ваших рідних та близьких за приємними цінами!».



