У Нікополі дітей загиблих воїнів АТО привітали зі святом (фото)

19 груд. 2019
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Напередодні Новорічних свят, під патронатом міського голови Андрія Петровича Фісака, 18 грудня 2019 року відбувся захід для дітей загиблих учасників АТО. Про це Nikopolnews дізнався з повідомлення прес-служби Нікопольської міської ради.

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Згідно інформації, отриманої Nikopolnews, в гостинному кафе «Анна»  для 15 дітей загиблих учасників АТО підготували тематичну концертно-розважальну програму з конкурсами та призами. Дітям вручили електронні флешки та квитки в кіно.

Родзинкою свята стала казкова поява Святого Миколая з корзинами солодких подарунків для дітей.

Автор: Екатерина Андрус

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