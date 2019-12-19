Что сегодня будет происходить на Европейской площади в Никополе

- 19 груд. 2019
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Сегодня, 19 декабря, на Европейскую площадь приглашают жителей и гостей Никополя. Вас ожидают праздничные предновогодние мероприятия, ранее анонсированные NikopolNews .
NikopolNews напоминает, что сегодня, в 15:30, состоится открытие главной городской елки, которое завершится праздничным салютом.
Также ранее в Управлении гуманитарной политики Никопольского городского совета сообщали, что в 15:00 начнется автопробег новогодних авто. Старт – в указанное время с Европейской площади.
Как мы сообщали ранее, на Европейской площади уже установлен Рождественский вертеп.
Полный список новогодне-рождественских мероприятий в Никополе
Никополь, Нікополь, Марганец, Марганець, Покров
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