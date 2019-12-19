Что сегодня будет происходить на Европейской площади в Никополе

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Сегодня, 19 декабря, на Европейскую площадь приглашают жителей и гостей Никополя. Вас ожидают праздничные предновогодние мероприятия, ранее анонсированные NikopolNews .

NikopolNews напоминает, что сегодня, в 15:30, состоится открытие главной городской елки, которое завершится праздничным салютом.

Также ранее в Управлении гуманитарной политики Никопольского городского совета сообщали, что в 15:00 начнется автопробег новогодних авто. Старт – в указанное время с Европейской площади.

Как мы сообщали ранее, на Европейской площади уже установлен Рождественский вертеп.

Полный список новогодне-рождественских мероприятий в Никополе