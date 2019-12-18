Вокалистка из Никополя споет 19 декабря на М1

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Вокалистка из Никополя, выпускница образцовой студии «РинСен» Диана Терещенко завтра, 19 декабря, споет вместе с другими победителями «Черноморских игр-2019» на канале М1. Об этом NikopolNews узнал из сообщения на официальной страничке «Таврийских игр».

Согласно информации, полученной NikopolNews , сильнейшие юные вокалисты Украины представят песню «Новогодняя» (музыка София Жукова, слова Александр Жуков, аранжировка Михаил Клименко). 19 декабря в 14:00 на канале М1 будет премьера этой композиции.

Руководитель ансамбля «РинСен» Ирина Ковальская рассказала нам, что Диана Терещенко будет представлять весь коллектив, который стал победителем «Черноморских игр-2019» летом этого года в номинации «вокальные ансамбли». Девушка выпустилась из «РинСена» полгода назад, и сейчас учится в Киеве.

Остальные девчонки просто физически не смогли оперативно приехать в столицу на запись. Полным составом они присутствовали на церемонии ежегодной премии М1 Music Awards 30 ноября, где прошлись по Красной дорожке вместе со звездами украинской эстрады первой величины. Об этом мы сообщали ранее.

Не забудьте завтра, 19 декабря, в 14:00 включить М1, чтобы посмотреть выступление нашей звездочки.