Никополь в рамках индустриального тура посетили гости из Кривого Рога (фото)

17 груд. 2019
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Никопольский регион принял туристов из Кривого Рога в рамках индустриального тура. Об этом NikopolNews узнал из сообщения директора БФ «Никополь туристический» Олега Фельдмана.

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Согласно информации, полученной NikopolNews , туристы посетили заводы «Трубосталь» (труболитейный цех) и «Оскар», а также Покровский народный историко-краеведческий музей в с. Покровское и Музей боевой и трудовой славы ЮТЗ в Никополе. Среди точек маршрута криворожан были: Старая часть Никополя, дамба-набережная, Могила Ивана Сирка, памятники Осе Шору и Нестору Махно, столовая в здании рынка Шопа.

Экскурсионное обслуживание группы турцентра «Кривбасстур» осуществило турагентство "7 Січей". Криворожане остались довольны всем кроме дорог.

Один из участников экскурсии Владимир Казаков написал:

Раздвигаем границы промышленного туризма. Сегодня мы совершили тур в столицу трубной промышленности Украины - город Никополь. Увидели такое!!!! Первое - это предприятие по производству труб из нержавеющей стали «Оскар». Второе - завод «Трубосталь», где увидели литейное производство труб и музей боевой и трудовой славы завода ЮТЗ. Третье - для контраста была экскурсия по старому Никополю. Четвёртое - дотронулись до казацкой тематики в селе Капуловка (могила Ивана Сирка), посетили народной музей в ДК с новейшим парком в селе Покровское. Это все были места 3-х Сечей - Никитинская, Чертомлыцкой и Новой. Подробности в фоторепортаже. Р.S. - дороги на Никополь нет…

Автор: Екатерина Андрус

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