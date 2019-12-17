В Никополе завершили строительство рождественского домика (фото)

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Сегодня, 17 декабря, на Европейской площади в Никополе завершили возведение домика для рождественского вертепа. Об этом Nikopolnews узнал из сообщения местного активиста Юрия Бабинина.

Этот домик появляется на центральной площади города уже несколько лет подряд. Во время праздников он становится популярной фотозоной. Жители и гости Никополя с удовольствием делают снимки на его фоне.

Согласно информации, полученной Nikopolnews, завтра 18 декабря, в домик обещают «заселить» фигурку маленького Иисуса и все его семейство.

Рождественский вертеп создается силами волонтеров Римско-католической христианской общины в Никополе.

Ранее мы сообщали о том, что в Никополе устанавливают главную новогоднюю елку