У Нікополі на Європейській площі монтують новорічну ялинку (фото)

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Як стало відомо NikopolNews, на Європейській площі триває підготовка до новорічних свят. Про це повідомляє Управління гуманітарної політики НМР.

Незважаючи на погоду, підготовка Європейської площі до новорічних свят йде повним ходом.

Наразі триває монтаж новорічної ялинки та святкових локацій, які прикрасять площу та вулиці міста.

«За процесом слідкують начальник управління гуманітарної політики Нікопольської міської ради Таїсія Мамонтова та начальник відділу культури та туризму Поліна Тимошенко», — доповнюють на сторінці Управління гуманітарної політики НМР.

Нагадуємо, що відкриття новорічної ялинки на Європейській площі відбудеться 19 грудня о 15.30. Запрошуються усі бажаючі.

Фото: Nikopolnews та управління гуманітарної політики НМР

Раніше NikopolNews давав детальний анонс святкових заходів у Нікополі на Новий рік та Різдво.