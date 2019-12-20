Какая погода будет в Никополе на выходных

20 груд. 2019
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Декабрь неумолимо близится к финишу, завершая год. А зимы никопольчане еще не видели. Даже намека. О том, какая погода будет в Никополе на выходных 21 и 22 декабря, NikopolNews узнал из прогноза на сайте Синоптик.

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Согласно информации, полученной NikopolNews, на смену солнечной пятнице придут дождливые суббота и воскресенье. При этом будет тепло.

В субботу от 5 до 12 со знаком плюс. Ожижается сильный туман – ухудшение видимости до 500 метров. Дождь пойдет около 11 утра и не закончится до вечера.

В воскресенье столбик термометра поднимется до 9-11 градусов тепла. Будет облачно. Днем пойдет мелкий дождь, который завершится до вечера.

Желаем вам приятных выходных, эффективного отдыха и хорошего настроения при любой погоде!

Фото: Ольга Моисеенко (Красивый Никополь)

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Автор: Екатерина Андрус

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