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Ранее NikopolNews уже давал долгосрочный прогноз погоды на декабрь, ссылаясь на передовые метеорологические сайты Украины. Сейчас, когда до конца месяца осталось 11 дней, прогнозы уже более точные. Попытаемся ответить на вопрос, волнующий многих: «Будет ли в Никополе снег на Новый год?»

NikopolNews проанализировал данные на четырех популярных ресурсах. Вот что прогнозируют синоптики.

Сайт gismeteo.ua дает оптимистический прогноз. Согласно его данным, снежок в Никополе выпадет аккурат под «занавес» декабря – 30 и 31 числа. При этом температура воздуха будет минусовой, так что, можно надеяться на то, что он не растает, и под Новый год Никополь получит сказочный зимний пейзаж. Ну, а уже первого января — слякоть.

Однако, с gismeteo не согласны другие ресурсы. Так, сайт meteoprog.ua считает, что осадков в конце декабря и в первые дни января не будет вовсе.

На сайте meteo.ua снег прогнозируют 29 декабря, а в следующие дни – без осадков, и температура воздуха -2 - +1.

Примерно такого же мнения придерживаются на сайте sinoptik.ua. Здесь, правда, столь долгосрочных прогнозов не дают. Снег обещают 28-29 декабря.

Продолжаем следить за прогнозами, которые становятся более точными с каждым днем, и наслаждаться теплым декабрем. Пусть он совсем не похож на зиму, но зато позволяет хорошо сэкономить на коммунальных платежах.

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