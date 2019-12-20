- 20 груд. 2019
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В Никополе перекрыли дорогу в одном из районов 20 декабря. Об этом NikopolNews узнал из сообщения пресс-службы Никопольского городского совета.
Согласно информации, полученной NikopolNews , ситуация связана с проведением ремонтных работ по замене канализации. Движение транспорта невозможно по улице Некрасова (от улицы Дружбы до улицы Шевченко).
Водители, будьте внимательны, планируя свой маршрут!
Ранее мы сообщали о том, что в Украине ввели в оборот новые монеты и купюры 20 декабря
Никополь, Нікополь, Марганец, Марганець, Покров
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