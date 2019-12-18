Бассейну быть? Область выделила Никополю, Покрову и району деньги на замороженные объекты

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Как сообщал ранее NikopolNews , на сессии областного совета уже приняли бюджет на 2020 год. О том, сколько денег выделено на объекты Никополя, Покрова и Никопольского района, сообщил на своей странице заместителя главы Днепропетровского областного совета по исполнительному аппарату Андрей Шипко.

Согласно информации, полученной NikopolNews , 50 миллионов гривен выделено на строительство бассейна в Никополе. Напомним, общая стоимость этого проекта, согласно условиям тендера, 79 912 737 гривен.

Почти 6 миллионов гривен выделено на реконструкцию никопольской детской больницы. Здесь работы уже на финише, поэтому можно надеяться, что больница откроется в 2020 году.

Почти 3,4 миллиона область даст на продолжение строительства стадиона в селе Приднепровское. Здесь появится футбольное поле с хорошим покрытием, трибуны и облагороженная территория.

Почти 3 миллиона гривен выделят на две амбулатории с жильем для семейных врачей Чкаловской и Первомайской территориальных общин.

Покров получит 11,5 миллионов на детский сад. Он станет первым построенным в городе за период независимости Украины. Садик рассчитан на 115 мест. Вокруг него облагородят территорию.

Также Покрову выделят более 1,7 миллиона на малый групповой дом. Это новый подход к преодолению сиротства. Здесь будут условия жизни детей максимально приближены к домашним.

Еще один объект для детей – дошкольное учреждение в селе Чкалово. На его реконструкцию из облбюджета будет выделено 8,5 миллион.

Надеемся, что эти цифры не останутся на бумаге, и жители Никополя и региона увидят все перечисленные объекты в реальности.

К сожалению, об обещанной реконструкции парка Победы в Никополе Андрей Шипко не упоминает. Напомним, этот проект стоимостью более 220 миллионов гривен обещал стать одним из самых дорогостоящих и красивых в области. Тендер на него уже разыгран. Однако, после смены власти — по поводу него полная тишина.