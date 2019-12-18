В отдаленном районе Никополя появится общественный туалет (видео)

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В одном из «спальных» районов Никополя установят стационарный общественный туалет. Об этом NikopolNews узнал из видео, опубликованного в официальной группе ЖКХ Никополь.

Согласно информации, полученной NikopolNews , общественный туалет появится на третьем участке по просьбе местных жителей, которые собрали 250 подписей и три недели назад направили обращение заместителю городского головы Сергею Тыхенко. Чиновники на просьбу отреагировали и дали добро.

Туалет будет оснащен электричеством, водопроводом и утеплен. Работы по его установке уже начаты. Ожидается что уборная появится за конечной автобусной остановкой возле клуба «Дозвілля» уже в ближайшее время.

Также в этом месте планируют в 2020 году разбить сквер для отдыха: озеленить территорию, установить малые архитектурные формы.

Следует отметить, что в этом году Никополь приобрел три стационарных модульных туалета. Один из них уже работает в районе ЦУМа. Второй откроется на третьем участке. Еще один начали устанавливать в сквере старой части города, однако инициатива столкнулась с протестом жильцов окрестных домов, которые оказались недовольны выбранным местом. Об этом мы сообщали ЗДЕСЬ.

В видео ниже Сергей Латашенко говорит, что третий туалет разместят где-то в центре города.

Ранее мы сообщали о том, как в Никополе преображается отдаленный микрорайон