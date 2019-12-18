Трасса «Днепр-Никополь»: что ждет ее в 2020-м году?

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Один из самых острых вопросов, волнующих жителей Никополя и региона – будет ли капитально отремонтирована трасса Никополь-Днепр в следующем году? О планах чиновников по данному поводу NikopolNews узнал из сообщения на официальном сайте Днепропетровской областной государственной администрации.

Согласно информации, полученной NikopolNews , о работах, запланированных на 2020 год, говорили во время встречи главы Днепр ОГА Александра Бондаренко и новоназначенного главы Укравтодора Александра Кубракова.

- Днепропетровщина – одна из самых больших областей в Украине. Ее дорожный фонд требует безотлагательного ремонта, - заявил Александр Бондаренко.

Он сообщил, что с приоритетами на 2020 год уже определились. Важнейшие направления – это Киев и Кривой Рог. Запланирован силами Укравтодора ремонт трассы Днепр-Кривой Рог. Также продолжат строительство современной магистрали Киевского направления – Днепр-Решетиловка. Кроме того – создадут южный обход вокруг Днепра, чтобы соединить объездную дорогу с будущим международным аэропортом.

Что же касается трассы Никополь-Днепр, ее «будут стараться включить в бюджет-2020».

- Эту дорогу в текущем году начали приводить в порядок. Хотелось бы в следующем году ее завершить, — сказал Александр Бондаренко.

Таким образом, нам даже не обещают ничего конкретного. И никопольчане продолжают, как и раньше, надеяться.

Ранее мы сообщали о том, что Никополь в рамках индустриального тура посетили гости из Кривого Рога