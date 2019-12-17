- 17 груд. 2019
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В Никополе отключат воду в одном из районов 18 декабря. Об этом NikopolNews узнал из сообщения на официальном сайте коммунального предприятия «Никопольводоканал». Ситуация связана с работами подрядчика.
Согласно информации, полученной NikopolNews , работы подрядчика будут проводиться в районе улиц Чалого-Можайского. Здесь и перекроют воду с 09:00.
Водоканал приносит извинения за временно причиненные неудобства.
Водоснабжение будет восстановлено в полном объеме после завершения работ.
Ранее мы сообщали о том, что в этом же районе отключили воду сегодня, 17 декабря
Также мы сообщали о том, что под Никополем без воды осталось целое село из-за должников
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