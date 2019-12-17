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В Никополе отключили воду в одном из районов 17 декабря. Об этом NikopolNews узнал из сообщения на официальном сайте коммунального предприятия «Никопольводоканал». Ситуация связана с аварией.

Согласно информации, полученной NikopolNews , авария водопроводной сети произошла на перекрестке улиц Чалого и Можайского. Перекрыта подача воды в данном районе.

Водоканал приносит извинения за временно причиненные неудобства.

Водоснабжение будет восстановлено в полном объеме после завершения ремонтных работ.

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