Мер Нікополя зустрівся з канадцями (фото)

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Міський голова Нікополя Андрій Фісак провів робочу зустріч з представниками компанії TIU Canada. Про це NikopolNews дізнався з повідомлення прес-служби Нікопольської міської ради.

Згідно інформації, отриманої NikopolNews , зустріч мера з президентом компанії TIU Canada Майклом Юрковичем та директоркою компанії TIU Canada Валентиною Беляковою відбулася сьогодні, 18 грудня, у конференційній залі виконкому.

Обговорили проведення благодійної акції до дня Святого Миколая для дітей закладів загальної середньої освіти міста Нікополя та питання співпраці в галузі альтернативної енергетики.

Повідомляється, що у 2019 році місцевий бюджет отримав близько 1 мільйона гривень орендної плати за використання земельної ділянки комунальної власності площею 15 гектарів, на якій збудована сонячна електростанція потужністю 10,5 мегават компанії TIU Canada. До мережі Об'єднаної енергетичної системи України подано майже 11,5 мільйонів кіловат-годин електроенергії.

Також у прес-службі нагадують, що у липні 2019 року з метою популяризації відновлюваної енергетики канадська енергетична компанія TIU Canada подарувала громаді міста Нікополя лавку, яка перетворює сонячну енергію в електрику, дозволяє заряджати до чотирьох гаджетів в будь-який час доби, а також роздає Wi-Fi. Сонячну лавку встановлено у парку «Молодіжний» (біля фонтану напроти ЦУМу).