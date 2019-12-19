В Никополе пропал парень. Помогите найти! (фото)

19 груд. 2019
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Ранее Nikopolnews уже сообщал о том, что в Никополе пропал молодой парень. Время идет, а новостей о без вести пропавшем нет никаких. Родные и полиция просят помощи. Пожалуйста, присмотритесь внимательно к фото. Возможно, вы где-то видели этого молодого человека.

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Напомним, Скрипник Антон Анатолиевич 18.09.2000 года рождения вышел из дома 10 декабря 2019 года и по сей день не вернулся. Местонахождение его остается неизвестным.

Приметы: на вид 19-20 лет. Рост около 190 см. Среднего телосложения. Вес около 80-85 кг. Волосы коротко стриженные темно-русого цвета. Глаза светлые – серо-голубые. На левой щеке есть шрам около 2 см продолговатой формы. Также на теле есть шрам после удаления аппендицита.

Если вы владеете какой-либо ценной информацией об этом парне, огромная просьба срочно позвонить по телефонам: 0957855685, 0950750790 или 102.

Ранее мы сообщали о том, что пропал без вести житель Покрова. Это произошло еще год назад, но родные не теряют надежды его найти

Также мы сообщали, что к исчезновению молодого человека на трассе «Никополь-Днепр» могут быть причастны коллекторы

Автор: Екатерина Андрус

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