В Никополе задержали грабителя, напавшего на улице на девушку

- 18 груд. 2019
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В Никополе установили и задержали грабителя, напавшего на 28-летнюю девушку посреди улицы. Об этом NikopolNews узнал из сообщения пресс-службы Никопольского отдела полиции.
Согласно информации, полученной NikopolNews , 16 декабря подозрение по части 2, статьи 186 Уголовного кодекса Украины объявили молодому мужчине, который совершил грабеж.
Преступник напал на свою жертву 14 ноября в 14:00, когда она шла по улице. Злоумышленник вырвал из рук девушки сумку и убежал. В сумке потерпевшей были кошелек с деньгами, мобильные телефон и портативный накопитель.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний ранее судимый местный житель. Украденные вещи удалось частично вернуть.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от четырех до шести лет.
Ранее мы сообщали о том, что в Тернополе задержан житель Никополя за грабеж
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