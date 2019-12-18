В Никополе задержали грабителя, напавшего на улице на девушку

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В Никополе установили и задержали грабителя, напавшего на 28-летнюю девушку посреди улицы. Об этом NikopolNews узнал из сообщения пресс-службы Никопольского отдела полиции.

Согласно информации, полученной NikopolNews , 16 декабря подозрение по части 2, статьи 186 Уголовного кодекса Украины объявили молодому мужчине, который совершил грабеж.

Преступник напал на свою жертву 14 ноября в 14:00, когда она шла по улице. Злоумышленник вырвал из рук девушки сумку и убежал. В сумке потерпевшей были кошелек с деньгами, мобильные телефон и портативный накопитель.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний ранее судимый местный житель. Украденные вещи удалось частично вернуть.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от четырех до шести лет.

Ранее мы сообщали о том, что в Тернополе задержан житель Никополя за грабеж