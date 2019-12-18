Жителя Никополя задержали в Тернополе за совершение грабежа

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Против 23-летенего жителя Никополя в Тернополе открыто уголовное производство по статье 186 УКУ, часть 1 (грабеж). Об этом NikopolNews узнал из сообщения на сайте 0352.ua.

Согласно информации, полученной NikopolNews , злоумышленник подбежал на улице к потерпевшему, путем рывка выхватил у него смартфон и скрылся с места преступления, причинив таким образом ущерб на сумму почти четыре тысячи гривен.

Полицейские выяснили, что смартфон преступник сдал в один из ломбардов Тернополя, выручив за чужое имущество две тысячи гривен.

Оперативные мероприятия продолжаются. Полицейские проверяют злоумышленника на причастность к другим противоправным поступкам. Идет досудебное расследование.

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