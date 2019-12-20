В Никополе первая партия мусора превратилась в «добрые деньги» (фото)

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Как сообщал ранее NikopolNews , жительница Никополя Лина Фролова инициировала и реализует проект «Чистый уикенд». Она призывает никопольчан отдавать ей ненужное вторсырье и обещает «превращать» его в деньги для благотворительности. Желающих становится все больше, и есть первые существенные результаты.

Согласно информации, полученной NikopolNews из сообщения самой Лины, сдана макулатура, которую собирали сообща. А вырученные деньги (500 гривен) девушка отдала в благотворительный фонд «Детям Никополя». О том, кому именно из подопечных фонда они будут направлены, Лина пообещала рассказать позже.

«Что мы могли бы сделать, собрав много пластика, картона, бумаги? Ну, например, купить продуктов и одежду для бедной семьи. Или оплатить чье-то лечение. Или сделать праздник для детей вашего квартала или двора. Или подарить нуждающимся детям поход в развлекательный детский центр. Или... Этих "или" так много. Но и "мусора" много! Это так просто - прекратить выбрасывать и просто отдавать на добрые дела! Тем более, что вы сами можете уточнять, на что бы хотели потратить собранные средства!», - написала волонтер. И напомнила, что начались праздники, а это всегда — много вторсырья.

Лина готова забрать мусор на собственной машине. В будущем она планирует организовать точки сбора. В том числе и в школах города. Связаться с ней можно по телефону: 050 70 356 00 или написав в личные сообщения в Фейсбуке.