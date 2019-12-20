В Никополе учитель нарушает закон «О государственном языке»

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В Никополе местная жительница Наталья Ефимовна отправила жалобу на имя городского головы Андрея Фисака. Жалоба касается одной из школ города. Об этом NikopolNews узнал из сообщения на сайте Никопольского городского совета.

Согласно информации, полученной NikopolNews, суть жалобы заключается в том, что в школе №4 преподавание биологии и географии ведется на русском языке и что это является нарушением языкового режима.

Городской голова Никополя Андрей Фисак в своем ответе разъяснил ситуацию. Он сообщил, что, согласно статуту, средняя школа №4 является украиноязычной, и преподавание биологии учителями Кучмой и Щупий ведется на государственном языке. Рабочие и контрольные тетради в классах этих педагогов оформлены и ведутся на украинском.

Учителю Гаращенко В.Г. задолго до очередной аттестации администрацией учебного заведения было предложено освоить и применять на уроках украинский язык на уроках географии. Однако, на данный момент тетради учеников данного педагога оформлены и записи в них ведутся на русском языке.

Гаращенко В.Г. в который раз под подпись был ознакомлен с приказом по школе №164 от 12.10.2018 «О применении государственного языка в школе».

16 декабря 2019 года проведено совещание с учителями школы относительно использования во время образовательного процесса Закона Украины «О государственном языке» в обязательном порядке.

Администрация школы проводит целенаправленную работу по выполнению статутных требований учебного заведения.

Скрин с сайта городского совета

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