Роддому Никополя подарили фотокартины с младенцами, рожденными здесь (фото)

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Вчера, 19 декабря, в честь праздника – Дня святого Николая клинико-диагностическое отделение Никопольского роддома получило необычный подарок. Об этом NikopolNews узнал из сообщения главного врача роддома Лидии Билык.

Согласно информации, полученной NikopolNews , роддому подарили коллекцию фотокартин, на которых изображены младенцы, которые появились на свет в этом заведении. Свои работы роддому презентовали талантливая никопольская фотохудожница Таня Черникова-Застольская и Дима Черников.

Медики от души благодарят ребят за такой прекрасный подарок. Картины украсили стены клинико-диагностического отделения (женская консультация). Теперь будущие мамочки будут любоваться ими, вдохновляться и настраиваться на позитив.

Ранее мы сообщали о том, что в Никополе закрылась Фабрика святого Николая и обнародовали итоги акции. Они впечатляют