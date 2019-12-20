В Никополе закрылась «Фабрика Святого Николая»: цифры впечатляют

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19 декабря позади, и «Фабрика Святого Николая» в Никополе закрылась. Об этом NikopolNews узнал из сообщения на страничке благотворительной акции «Святой Николай детям». Волонтеры подвели итоги мероприятий, проведенных ими в этом году.

Согласно информации, полученной NikopolNews , в рамках акции проводились мастер-классы, вечера настольных игр, пам-парад «Николайчиков», Аукцион свиданий, в котором приняли участие 120 лотов и около 200 покупателей, а также благотворительный аукцион подарков. В ходе этих мероприятий собрали более 30 тысяч гривен и огромное количество подарков, переданных неравнодушными людьми.

На базе Никопольского профессионального лицея работала Фабрика святого Николая, где перебирали и приводили в порядок игрушки, фасовали подарки. В итоге получился 701 пакетик (плюс 50 дополнительных подарков), которые в воскресенье 15 декабря были развезены детям.

В развозе подарков приняли участие 71 «николайчик» и 13 водителей. Им удалось создать волшебную атмосферу для каждого ребенка.

«Фабрика-2019 закрывается на положительной ноте, а волонтеры уже вынашивают интересные идеи на следующий год!», - сообщается на страничке акции.

Напомним, в этом году благотворительная акция «Святой Николай детям» была юбилейной. Она проводилась в Никополе уже в 10-й раз.

Ранее мы рассказывали и показывали, как «николайчики» развозили подарки детям из малообеспеченных семей.

Также мы сообщали, как прошли Пам-парад «николайчиков» и финал Аукциона свиданий в Никополе