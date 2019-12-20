Сегодня до 16:00 полиция должна закрыть все игорные заведения

20 груд. 2019
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Сегодня, 20 декабря, до 16:00 полиция должна остановить деятельность всех игорных заведений в стране. Об этом NikopolNews узнал из сообщения на страничке Никопольского отдела полиции. Соответствующее указание дал министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Согласно информации, полученной NikopolNews , Аваков в своих действиях руководствуется постановлением Кабинета Министров, которым отменены некоторые положения приказа Комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года.

«Постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в действие. Оно заключается в следующем: все игорные клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря остановить деятельность указанных объектов», - заявил Арсен Аваков.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что полиция готова к выполнению приказа.

Ранее мы сообщали о том, что никопольчан предупредили об изменении счетов для поступлений денежных средств. Будьте внимательны!

Автор: Екатерина Андрус

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