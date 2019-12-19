Дід Мороз з Канади завітав до нікопольських школярів (фото)

Завантажте мобільний додаток сайту

До нікопольських школярів завітав з подарунками Дід Мороз з Канади. Про це NikopolNews дізнався з повідомлення прес-служби нікопольської міської ради.

Згідно інформації, отриманої NikopolNews , вже стає доброю традицією напередодні новорічних свят, коли представники компанії TIU Canadaпроводять в Нікополі благодійну акцію. Цього разу вони подарували нікопольським школярам новорічні подарунки.

Спочатку канадці завітали до загальноосвітньої школи № 22, де Дід Мороз з Канади поспілкувався з дітьми, а потім вони запросили Дідуся потанцювати разом. Після веселого проведення часу нікопольські діти отримали солодощі.

Далі канадський Дід Мороз приїхав до школи № 24, де на нього чекали маленькі нікопольці. Як водиться, вони прочитали бородатому чарівнику вірші, заспівали пісні та станцювали запальний танок біля прикрашеної ялинки. Тут теж Дід Мороз з Канади вручив дітям подарунки.

– Кожного року наша сім’я в Канаді дарує подарунки дітям через церкви та міські ради. Так само ми хочемо започаткувати, і вже започаткували, це в Україні. Дарувати дітям подарунки – це, мабуть, найкраще і дуже подобається всім нашим співробітникам як в Канаді, так і по всьому світі, – говорить генеральний директор компанії TIU Canada Майкл Юркович.

– Цього року Майкл Юркович подарував подарунки учням з особливими потребами, які навчаються в класах ЗПР, – розповіла начальник відділу освіти і науки НМРОлена Селютіна. – Це 75 діток, які чекали на свято.

Раніше ми повідомляли, як виглядала Європейська площа у Нікополі «за п`ять хвилин» до відкриття головної ялинки