В Никополе полицейские поздравили детей с Днем святого Николая

- 19 груд. 2019
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В Никополе поздравили с Днем святого Николая детей, семьи которых оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом Nikopolnews узнал из сообщения пресс-службы Никопольского отдела полиции.
Согласно информации, полученной Nikopolnews, совместно с сотрудниками социальной службы полицейские подготовили для детей подарки.
Сегодня, 19 декабря, инспекторы ювенальной превенции Никопольского отдела полиции с поздравлениями и подарками посетили детей. Ребята встречали гостей улыбками, рассказывали новогодние стихи. А взамен получали игрушки, книжки и сладкие подарки.
Полицейские поздравили малышей с праздником и пожелали крепкого здоровья, ежедневных чудес и чтобы сбывались мечты.
Ранее мы сообщали о том, как в Никополе прошла ежегодная акция ко Дню святого Николая, организованная волонтерами
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