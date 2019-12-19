В Никополе перекроют движение 19 декабря

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19 декабря в Никополе временно перекроют движение транспорта. Об этом NikopolNews узнал из сообщения пресс-службы Никопольского городского совета.

Согласно информации, полученной NikopolNews , ситуация связана массовыми гуляниями, приуроченными к открытию главной городской елки на Европейской площади.

Движение перекроют с 15:00 до 18:30 от перекрестка улиц Электрометаллургов-Первомайская до перекрестка улиц Электрометаллургов-Преображенская.

Ранее мы сообщали о том, какие мероприятия будут проходить 19 декабря на Европейской площади.

Также мы сообщали о том, что в Никополе пройдет новогодняя ярмарка