В Никополе перекроют движение 19 декабря

- 19 груд. 2019
- 855
Завантажте мобільний додаток сайту
19 декабря в Никополе временно перекроют движение транспорта. Об этом NikopolNews узнал из сообщения пресс-службы Никопольского городского совета.
Согласно информации, полученной NikopolNews , ситуация связана массовыми гуляниями, приуроченными к открытию главной городской елки на Европейской площади.
Движение перекроют с 15:00 до 18:30 от перекрестка улиц Электрометаллургов-Первомайская до перекрестка улиц Электрометаллургов-Преображенская.
Ранее мы сообщали о том, какие мероприятия будут проходить 19 декабря на Европейской площади.
Также мы сообщали о том, что в Никополе пройдет новогодняя ярмарка
Никополь, Нікополь, Марганец, Марганець, Покров
×
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!