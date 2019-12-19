В Никополе на мирный митинг вышли медики

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В Никополе сегодня, 19 декабря, под зданием исполкома Никополя на мирный митинг вышли медицинские работники. На мероприятии присутствовал корреспондент NikopolNews .

Согласно информации, полученной NikopolNews , людей собралось относительно мало. Кроме медицинских работников пришли и пациенты. Последние жаловались на поборы в больницах и на то, что в Никополе закрываются медицинские учреждения.

Медики, в свою очередь, заявили, что их основное требование и главный месседж сегодняшнего собрания – это повышение зарплат. Которые катастрофически низкие. По словам собравшихся, если врачи первого звена (семейная медицина) после проведенной реформы почувствовали улучшение, то остальные находятся в очень сложном положении. Зарплаты врачей, сотрудников среднего и младшего медицинского персонала сейчас практически одинаковы – и это 3,5 – 4 тысячи гривен. Выжить на эти деньги сегодня практически нереально. Поэтому медики вынуждены брать дополнительную работу, трудиться приходится без выходных.

- Учителя, сотрудники полиции получают раза в 4 больше, чем мы. Почему у государств именно такое отношение к медикам, не ясно, - говорили на митинге.

- Из-за низких зарплат сотрудники медицинских учреждений увольняются и уезжают. Лечить пациентов скоро будет некому, если ситуация не изменится, - рассказали на собрании.

Следует отметить, что организация сегодняшнего митинга оставляла желать лучшего. Мы заметили всего один плакат.

Не было четкого плана действий. Это было больше похоже на встречу коллег и общение «кучками». Однако, сам факт проведения мероприятия – уже само по себе достижение. Бюджетники достаточно редко решаются выходить на какие-либо протесты. К тому же, у митинга не было конкретного организатора. Люди собрались спонтанно – после объявлений в соцсетях. Многие медработники сейчас на работе.

Напомним, в никопольском сегменте Фейсбука призывы выйти на митинг появились после откровенного поста уволившейся сотрудницы скорой помощи, которая раскрыла жуткие подробности своей бывшей работы.

Это событие в Никополе совпало со всеукраинским флешмобом #Будьякніна, который запустили после поста медсестры одной из районных больниц страны Нины Козловской. Женщина озвучила проблему низких зарплат в медицинской сфере. Ее пост вызвал резонанс. Сегодня митинги медиков проходят в разных городах Украины. Наболело.