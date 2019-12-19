Праздничный отчёт фонда «Будущее Никопольщины» за прошедший месяц

- 19 груд. 2019
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В фонде «Будущее Никопольщины», возглавляемом Русланом Олейником, рассказали о проведенных мероприятиях за прошедший месяц. Многие из них были посвящены грядущим праздникам. А также помощь нуждающимся в лечении и другой помощи.
Полный перечень мероприятий ниже:
17.11.19
- Помогли семье Поляковых: Маленькому Денису было необходимо мед.обследование и операция.
21.11.19
- Организовали медицинское обследование (КТ) Дробот Руслану
28.11.19
- Организовали медицинское обследование (МРТ) Сидоренко Зинаиде Петровне;
- Поддержали семью Новиковых (Александра Новикова), организовали срочный выезд для проведения операции их сынуле;
02.12.19
- Помогли семье Борец (Аллочка Борец). Организовали для
- маленькой Любочки медицинское обследование и необходимую операцию;
04.12.19
- Организовали медицинское обследование (КТ) - Прач Любовь Федоровне;
- Помогли семье Коломиец (Алена Коломиец). Организовали медицинское обследование и сложную операцию для их дочери Эвелины;
- Помогли семье воина АТО/ООС Чабан (их малышу нужна была операция на сердце);
09.12.19
- Организовали медицинское обследование(МРТ) Свистельник Наталье Николаевне;
10.12.19
- Вместе с Яна Помитий организовали праздник восточного танца в КСК НЗФ и выступили генеральным партнером этого красивого мероприятия;
13.12.19
- Завезли семье Погукаевых дрова для печи;
14.12.19.
- Вместе с Лена Мунжиу организовали красивый праздник «Снежная королева 2019», спасибо всем спонсорам и партнерам этого мероприятия, получилось классно!;
- Поучаствовали в организации детского праздника «Сичеславы». Подарили семьям «Сичеславы» 30 елок и сладких Николайчиков (работа Анна Полякова) для их деток;
15.12.19
- Подарили елки и сладких Николайчиков семьям погибших воинов АТО/ООС;
16.12.19
- Помогли семье Гошко-Вовчак(Виктория Гошко-Вовчак) с приобретением и установкой оконной системы;
17.12.19
- Помогли семье Рыцаревых. Организовали медицинское обследование и операцию для их дочери Аглаи;
18.12.19
- Помогли семье Яремко-Шульга(Шульга Яна) в организации участия их дочери Софии в конкурсе "Мини Мисс Зима 2019", г.Киев.
- Подарили ёлочку Ветерану Второй Мировой войны Солодовичу Петру Сергеевичу;
- Подарили ёлочку семье Гасейповых;
- Подарили ёлочку семье Лисиц;
- Вместе с Анной Саркисян нарядили ёлочку на Европейкой площади.
Огромное СПАСИБО за поддержку работы фонд говорит Слуге Народа - Денис Герман.
Отдельную благодарность за участие в командной работе выражает мэру Покрова Александру Шаповалу и руководству АО «Никопольского завода ферросплавов», ООО ПНЦ «Трубосталь». «Спасибо за то, что поверили в нас. С вашей поддержкой мы становимся увереннее и сильнее», - говорят в фонде.
Ниже – фотоотчет о проведенных мероприятиях
Имиджевый материал
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