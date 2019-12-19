Праздничный отчёт фонда «Будущее Никопольщины» за прошедший месяц

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В фонде «Будущее Никопольщины», возглавляемом Русланом Олейником, рассказали о проведенных мероприятиях за прошедший месяц. Многие из них были посвящены грядущим праздникам. А также помощь нуждающимся в лечении и другой помощи.

Полный перечень мероприятий ниже:

17.11.19

Помогли семье Поляковых: Маленькому Денису было необходимо мед.обследование и операция.

21.11.19

Организовали медицинское обследование (КТ) Дробот Руслану

28.11.19

Организовали медицинское обследование (МРТ) Сидоренко Зинаиде Петровне;

Поддержали семью Новиковых (Александра Новикова), организовали срочный выезд для проведения операции их сынуле;

02.12.19

Помогли семье Борец (Аллочка Борец). Организовали для

маленькой Любочки медицинское обследование и необходимую операцию;

04.12.19

Организовали медицинское обследование (КТ) - Прач Любовь Федоровне;

Помогли семье Коломиец (Алена Коломиец). Организовали медицинское обследование и сложную операцию для их дочери Эвелины;

Помогли семье воина АТО/ООС Чабан (их малышу нужна была операция на сердце);

09.12.19

Организовали медицинское обследование(МРТ) Свистельник Наталье Николаевне;

10.12.19

Вместе с Яна Помитий организовали праздник восточного танца в КСК НЗФ и выступили генеральным партнером этого красивого мероприятия;

13.12.19

Завезли семье Погукаевых дрова для печи;

14.12.19.

Вместе с Лена Мунжиу организовали красивый праздник «Снежная королева 2019», спасибо всем спонсорам и партнерам этого мероприятия, получилось классно!;

Поучаствовали в организации детского праздника «Сичеславы». Подарили семьям «Сичеславы» 30 елок и сладких Николайчиков (работа Анна Полякова) для их деток;

15.12.19

Подарили елки и сладких Николайчиков семьям погибших воинов АТО/ООС;

16.12.19

Помогли семье Гошко-Вовчак(Виктория Гошко-Вовчак) с приобретением и установкой оконной системы;

17.12.19

Помогли семье Рыцаревых. Организовали медицинское обследование и операцию для их дочери Аглаи;

18.12.19

Помогли семье Яремко-Шульга(Шульга Яна) в организации участия их дочери Софии в конкурсе "Мини Мисс Зима 2019", г.Киев.

Подарили ёлочку Ветерану Второй Мировой войны Солодовичу Петру Сергеевичу;

Подарили ёлочку семье Гасейповых;

Подарили ёлочку семье Лисиц;

Вместе с Анной Саркисян нарядили ёлочку на Европейкой площади.

Огромное СПАСИБО за поддержку работы фонд говорит Слуге Народа - Денис Герман.

Отдельную благодарность за участие в командной работе выражает мэру Покрова Александру Шаповалу и руководству АО «Никопольского завода ферросплавов», ООО ПНЦ «Трубосталь». «Спасибо за то, что поверили в нас. С вашей поддержкой мы становимся увереннее и сильнее», - говорят в фонде.

Ниже – фотоотчет о проведенных мероприятиях





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