Ломать не строить: в Никополе продолжают орудовать вандалы

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Ранее NikopolNews сообщал о вандалах, которые уничтожили новые фонари. Сегодня нам стало известно о других действиях разрушителей, о которых сообщается в соцсетях.

По информации, полученной NikopolNews, в это раз пострадала новая пешеходная дорожка по улице Первомайской.

Так, Антон Касьянов написал, что на пешеходной дорожке разрушено ограждение, которое даже еще не было полностью установлено.

Деструктивные действия были направлены на оградительные столбики, автор поста предполагает, что по ним намеренно били ногами, в результате чего части столбиков разлетелись.

Некоторые части была найдены на противоположной стороне улицы.

Кто и по какой причине творит подобное остается неизвестным.