У Нікополі попрощаються з патріархом української дитячої літератури

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У суботу, 14 грудня, на 90-му році життя пішов з життя поет, член Національної спілки письменників України, патріарх української, передусім дитячої, літератури Василь Никифорович Шаройко, автор більше тридцяти книжок (для дорослих та дітей). Про це NikopolNews дізнався з повідомлення співробітника БІЦ «Слово» Олени Рудоманової.

Згідно інформації, отриманої NikopolNews , Василь Никифорович Шаройко народився 1 травня 1929 року у селі Андрійковичі Погарського району Брянської області в селянській родині. Після смерті матері переїхав до дідуся Михайла в село Чистопілля Верхньорогачицького району Херсонської області.

Закінчив шкільне відділення Нікопольського педучилища, філологічний факультет Кіровоградського педінституту та юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Працював учителем української мови і літератури та директором у загальноосвітніх школах Вінницької і Херсонської областей.

Із 1985 року – на творчій роботі. Автор гумористичних і сатиричних віршів для дітей та дорослих. Переклав окремі твори багатьох російських та білоруських поетів-гумористів. Василя Шаройка ще років десять тому можна було часто зустріти в електричках сполученням «Нікополь-Кривий» Ріг, де він намагався продавати пасажирам свої книжки… Завжди усміхнений, доброзичливий дідусь охоче вступав в бесіди з людьми, випромінюючи любов до них і щирість…

Вічна і світла пам`ять!

Прощання з Василем Шаройко відбудеться завтра, 18 грудня 2019 року о 9.00 у Нікополі, у храмі на честь ікони Божої Матері «Усіх скорботних Радість» (поруч з міською лікарнею і тубдиспансером).

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