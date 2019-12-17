МОЗ оплатит дорогостоящую операцию жителю Никополя

17 груд. 2019
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Государство оплатит дорогостоящую операцию по пересадке почки 30-летнему никопольчанину Александру Дрок. Эту замечательную новость NikopolNews узнал из сообщения жены Саши Яны Дрок.

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Согласно информации, полученной NikopolNews , о том, что Александру выделили деньги, в Министерстве здравоохранения родственникам сообщили на этой неделе, и до конца месяца средства должны поступить в клинику Гомеля (Беларусь), где никопольчанину сделают трансплантацию почки.

Как только клиника даст добро, Александр Дрок вылетит в Гомель. Там пройдет обследование в течение недели. Обследование платное, также средства нужны на дорогу, проживание и питание в Беларуси (все вместе около 1000 долларов).

Яна Дрок обращается за помощью к неравнодушным людям. Она пишет, что при Сашиной пенсии 1562 гривны и ее зарплате 3300 гривен, им самостоятельно такие расходы не потянуть.

Если вы можете помочь, вот реквизиты:

4731 2191 0035 5449 Дрок Александр Сергеевич

Заранее спасибо!

Автор: Екатерина Андрус

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