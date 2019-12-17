В Никополе открылся садик после ремонта: мэр пришел с проверкой (фото)

17 груд. 2019
954

Завантажте мобільний додаток сайту

Вчера, 16 декабря, после капитального ремонта в Никополе открылся детский сад №30 «Аленка». Об этом NikopolNews узнал из сообщения пресс-службы Никопольского городского совета.

Новости Никополя. Новости Марганца. Новости Покрова. Никополь. Марганец. Покров. Новини Нікополя. Новини Покрова. Новини Марганця.

Согласно информации, полученной NikopolNews , в первый день занятий садик посетили мэр города Андрей Фисак, его заместитель Ольга Конык и начальник отдела образования и науки Елена Селютина. Чиновники убедились в том, что детям тепло и комфортно.

Напомним, ремонтные работы проводились за счет государственной субвенции 30-километровой зоны и местного софинансирования. Более 7 миллионов гривен потратили на замену старых окон новыми металлопластиковыми, утепление кровли и фасада, внешний декор, который был полностью обновлен, став ярким и привлекательным. Также здесь провели монтаж водостока для отведения дождевой и талой воды с крыши, обновили громоотводы. Кроме того, полностью заменили внутреннюю систему отопления и установили пожарную сигнализацию.

Автор: Екатерина Андрус

Никополь, Нікополь, Марганец, Марганець, Покров

×

Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!