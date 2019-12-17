В Никополе открылся садик после ремонта: мэр пришел с проверкой (фото)

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Вчера, 16 декабря, после капитального ремонта в Никополе открылся детский сад №30 «Аленка». Об этом NikopolNews узнал из сообщения пресс-службы Никопольского городского совета.

Согласно информации, полученной NikopolNews , в первый день занятий садик посетили мэр города Андрей Фисак, его заместитель Ольга Конык и начальник отдела образования и науки Елена Селютина. Чиновники убедились в том, что детям тепло и комфортно.

Напомним, ремонтные работы проводились за счет государственной субвенции 30-километровой зоны и местного софинансирования. Более 7 миллионов гривен потратили на замену старых окон новыми металлопластиковыми, утепление кровли и фасада, внешний декор, который был полностью обновлен, став ярким и привлекательным. Также здесь провели монтаж водостока для отведения дождевой и талой воды с крыши, обновили громоотводы. Кроме того, полностью заменили внутреннюю систему отопления и установили пожарную сигнализацию.