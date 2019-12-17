В Никополе развезли подарки малообеспеченным детям ко Дню святого Николая (фото)

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В Никополе в воскресенье 15 декабря прошла акция «Святой Николай детям». Об этом NikopolNews узнал от ее организаторов и участников. После нескольких месяцев серьезной подготовки можно выдохнуть, поделиться впечатлениями и фото.

По словам одной из постоянных и активных участниц ежегодной акции Алены Зинченко, в этом году было собрано рекордное количество подарков. После сортировки волонтеры сформировали почти 700 пакетов с игрушками, книжками, канцелярией и сладостями. Которые в воскресенье развезли по адресам.

Также Алена рассказала NikopolNews, что помощь получали из достаточно неожиданных мест. Так, например, удивил водоканал, сотрудники которого передали целую гору игрушек и других вещей.

С волонтерами сотрудничали библиотеки, отдел образования и науки, НЗФ, медовики и даже большая украинская компания Vital Plast – крупнейший производитель пластиковых изделий. Последняя передала специальную тару – в 500 коробочек расфасовали мед от Союза пасечников Никопольщины.

Волонтеры благодарят всех, всех, кто присоединился к акции! Общими усилиями удалось порадовать детей, которые растут в сложных условиях. На многих фото ниже можно увидеть, что это действительно так: там неприкрытая нищета. Глядя на снимки, кто-то обязательно подумает: «Зачем рожать, если нечего дать?». Возможно. Только дети ни в чем не виноваты. В который раз уже благодаря неравнодушным людям они получили самое главное – внимание. И возможно, подарок от «николайчиков» будет для них единственным в праздничные дни.

Спасибо!

В развозе подарков принимали участие взрослые и дети

После насыщенного дня

Возможно, подарок от Святого Николая будет для этих детей единственным к праздникам

Фото взяты со странички «Святий Миколай дітям-2019»

