Названо продукти, які подорожчають найбільше

Інфляція в Україні б’є рекорди. Дорожчають комунальні тарифи, паливо, а особливо непокоїть населення подорожчання продуктів харчування. На жаль, цей процес продовжиться. Названо продукти, які найбільше подорожчають найближчим часом. Відповідна інформація оприлюднена на сайті Національного банку України, передає NNS.

Так, в Інфляційному прогнозі за січень 2022 року зазначається, що висока продовольча інфляція зберігатиметься.

Продукти, які найбільше подорожчають

Інфляція насамперед торкнеться продукції, що потребує великих енерговитрат, а саме:

соняшникова олія,

цукор,

хліб,

тепличні овочі.

У документі зазначається, що якщо відбудеться корекція вартості енергоресурсів, зростання цін на продукти вдасться уповільнити. Також ситуацію дещо рятує добрий урожай минулого року.

«Додатково впливатиме заспокоєння світового інфляційного сплеску та вичерпання наслідків пандемії, що, зокрема, позначиться на суттєвішій корекції цін на сировину, продовольство та логістику. Враховуючи потужність проінфляційних факторів та потребу у подальшій підтримці постпандемічного відновлення економіки, повернення інфляції до цільового діапазону 5%±1 ст. п. за дотримання закладених у базовий сценарій монетарних умов очікується у середині 2023», – йдеться у звіті.

Раніше колишній глава Мінекономіки України Павло Кухта в одному з інтерв’ю також прогнозував зростання цін на продукти харчування внаслідок газової кризи.

При цьому економіст зазначив, що таке подорожчання не буде гігантським, якщо зіставляти його із підвищенням вартості газу.

«Навіть $400 за куб – дуже висока ціна. Нагадаю, коли ціна $300 була непідйомною для України, але ми вже якось звикли до таких цифр. Росія справді до цієї кризи приклалася, але й без цього фактора ціни на енергетичному ринку зростали б. Ще до того, як росіяни з травня почали ламати європейський газовий ринок, ціни на енергоносії зростали, зокрема, у Східній Азії, де росіяни великої ролі не відіграють», – пояснив Кухта .

Тому, на думку Кухти, зростання цін на їжу в будь-якому разі відбулося б, адже така тенденція існує скрізь у світі.

«Поки в Україні зберігається макроекономічна стабільність, навряд чи йдеться про гігантські масштаби. Йдеться про десятки відсотків. Але це буде помітно на споживчому кошику людей, тому що він більш ніж наполовину в Україні складається саме з їжі», – сказав Кухта.

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